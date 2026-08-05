مردم خرم‌آباد با حضور حماسی در خیابان‌ها در قالب «موج ۱۵۷»، ضمن تأکید بر حفظ منافع ملی، اقتدار و پایداری نظام را در سایه وحدت و هوشیاری به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، شب گذشته خرم‌آباد شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود که با برگزاری گردهمایی «موج ۱۵۷»، بار دیگر پیام ایستادگی و دفاع از منافع کشور را به گوش جهانیان رساندند.

در این تجمع که با هدف اعلام حمایت از سیاست‌های کلان کشور و پاسداری از امنیت ملی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های انقلابی، بر لزوم وحدت در برابر تهدیدات خارجی تأکید کردند. این حضور گسترده در خرم‌آباد، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با آرمان‌های نظام و عزم راسخ آنان برای صیانت از استقلال و عزت ایران اسلامی است.