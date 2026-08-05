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مدیرکل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت آن تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نادر ریگی گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل، فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۵ تمدید شد.
وی افزود: همچنین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات متعلق که تاریخ انقضای آن در بازه زمانی ۰۱/۰۳/۱۴۰۵ تا ۰۱/۰۴/۱۴۰۵ است تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۵ تمدید شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان در پایان با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی بر پایه تسهیلگری و اعتمادسازی است، از تمامی مودیان خواست تا با برنامهریزی دقیق و تکمیل بهموقع اطلاعات، از فرصت ایجادشده بهرهمند شده و ارائه اظهارنامههای خود را به روزهای پایانی شهریور موکول نکنند.