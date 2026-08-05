به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، فرشید علیزاده گفت: هدف از راه اندازی این کانون های ورزشی ارتقای سلامت دانش آموزان با تحرک بخشی جسمی ، غنی سازی اوقات فراغت و مهارت آموزی آنان با اجرای برنامه های ورزشی و تربیتی است .

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان از خدمات آموزشی و تفریحی استخرهای شنا نیز برخوردار هستند که جمعیت تحت پوشش آن شناور است، خاطرنشان کرد: در کانون های ورزشی تابستانی برای دانش آموزان رشته های مختلفی از جمله فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس روی میز، شطرنج، بدمینتون، تکواندو، کاراته، کشتی، بدنسازی، ایروبیک، آمادگی جسمانی و شنا دایر شده است

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز یادآورشد: ضرورت دارد که خانواده ها به این نکته مهم که همان روزانه ۲۰ دقیقه فعالیت ورزشی است توجه کنند زیرا کمک بسیار زیادی به حل مشکل کم تحرکی می‌کند. اکنون ۳۴ درصد از دانش آموزان این استان به علت کم تحرکی و تغذیه نامناسب دارای اضافه وزن و چاقی هستند.