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وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخستوزیر پاکستان، با تأکید بر عزم راسخ تهران و اسلامآباد برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی، تحقق هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان دو کشور را مستلزم اجرای کامل توافقات دوجانبه، رفع موانع بانکی، گمرکی و حملونقلی و توسعه زیرساختهای همکاریهای تجاری دانست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک عصر چهارشنبه و در پایان دهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان در اسلامآباد، با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، دیدار و درباره راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان دو کشور گفتوگو کرد. در این دیدار، وزرای نفت، بازرگانی، دریانوردی و امور اقتصاد و دارایی پاکستان نیز حضور داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روابط دیرینه، تاریخی و برادرانه ایران و پاکستان گفت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با اتکا به پیوندهای عمیق تمدنی، فرهنگی، دینی و همسایگی، از ظرفیتهای گسترده و راهبردی برای توسعه همکاریهای اقتصادی برخوردارند و باید با ارادهای مشترک، این ظرفیتها را به فرصتهای پایدار برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای رفاه ملتهای دو کشور تبدیل کنند.
سید محمد اتابک ضمن قدردانی از مواضع مسئولانه دولت پاکستان در تحولات اخیر منطقه و حمایتهای نخستوزیر و مقامات عالی این کشور از جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد این همگرایی و همکاری در تمامی حوزههای مورد علاقه دو کشور با قدرت و استمرار ادامه یابد.
وی همکاری نزدیک کشورهای همسایه را از ارکان اساسی ثبات و توسعه منطقهای برشمرد و گفت: توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران، پاکستان و ترکیه میتواند زمینهساز شکلگیری زنجیرههای ارزش منطقهای، افزایش سرمایهگذاری، تقویت امنیت اقتصادی و ارتقای رفاه ملتهای منطقه باشد.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیشروی تجارت دوجانبه افزود: اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، برقراری ارتباطات مستقیم بانکی و مالی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، حذف مقررات زائد و کاهش بروکراسی اداری، زمینهساز جهشی بزرگ در مناسبات اقتصادی تهران و اسلامآباد خواهد بود و با حمایت دولت پاکستان، دستیابی به هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری کاملاً دستیافتنی است.
اتابک همچنین از اقدامات اخیر دولت پاکستان در تسهیل ترانزیت و حملونقل کالا به ایران استقبال کرد و افزود: اجرای سریع دستورالعملهای مرتبط با ترانزیت کالا از بنادر پاکستان، معافیت برخی کالاها از ارائه ضمانتنامههای بانکی و تسهیل فرآیندهای حملونقل، نقش مؤثری در کاهش هزینههای تجاری، افزایش سرعت مبادلات و توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور خواهد داشت.
وی خواستار تسریع در اجرای این تصمیمات، توسعه دامنه کالاهای مشمول حملونقل هوایی و تعمیم این تسهیلات به بخش حملونقل دریایی شد و تأکید کرد: رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساختهای همکاری و تسهیل تجارت، مسیر تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و پاکستان را هموار خواهد ساخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تأکید بر اینکه توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه از اولویتهای راهبردی دولت چهاردهم است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، اجرای توافقات مشترک، تقویت همکاریهای بخش خصوصی و گسترش روابط تجاری با پاکستان را با جدیت دنبال خواهد کرد.