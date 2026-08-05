بیست‌وسومین دوره مسابقات دو و میدانی ناشنوایان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وسومین دوره مسابقات دو و میدانی ناشنوایان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در دو بخش آقایان و بانوان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان، از اول تا چهارم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی و انتخاب برترین ورزشکاران دو و میدانی ناشنوای کشور برای تشکیل تیم ملی و حضور در مسابقات دو و میدانی ناشنوایان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مالزی برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات، ورزشکاران منتخب استان‌های مختلف کشور در بخش‌های آقایان و بانوان به رقابت خواهند پرداخت و عملکرد آنان از سوی کادر فنی تیم‌های ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.