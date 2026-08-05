به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، روح اله زارع اظهار کرد: یک شهروند مسئولیت‌پذیر جوجه پرنده شکاری سارگپه پابلند را در طبیعت پیدا کرده بود، با احساس مسئولیت و بدون هرگونه اقدام خودسرانه، آن را برای تیمار و مداوا به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز تحویل داد.

وی با قدردانی از این اقدام ارزشمند افزود: مشارکت و همراهی مردم، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش است و چنین رفتار‌های مسئولانه، امید به حفظ سرمایه‌های طبیعی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

زارع ادامه داد: این جوجه سارگپه هم‌اکنون تحت مراقبت و تیمار کارشناسان قرار دارد و پس از بهبودی کامل، معاینات تخصصی و اطمینان از توانایی پرواز و شکار، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه پرنده یا حیوان وحشی آسیب‌دیده، از نگهداری یا درمان خانگی آن خودداری کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را به نزدیک‌ترین واحد محیط بانی یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا امکان ارائه خدمات تخصصی و بازگشت موفق این جانداران به طبیعت فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت این گونه شکاری گفت: سارگپه یکی از پرندگان شکاری کشور از خانواده قوشیان است که با شکار جوندگان، به‌ویژه موش‌ها، نقش مهمی در کنترل طبیعی آفات و حفظ تعادل اکولوژیک دشت‌ها و مراتع ایفا می‌کند و به همین دلیل از آن به عنوان یکی از همیاران طبیعی کشاورزان نیز یاد می‌شود.

زارع در پایان تأکید کرد: حفاظت از حیات‌وحش نه تنها وظیفه محیط بانان، بلکه مسئولیتی همگانی است و هر شهروند می‌تواند با یک اقدام آگاهانه، در حفظ تنوع زیستی و میراث طبیعی کشور سهیم باشد.