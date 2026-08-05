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محمدحسن حبیبی و بنیامین فرجی، دو نماینده تنیس روی میز کشورمان در جدول اصلی رقابتهای فیدر جهانی وینتیان، فردا مقابل حریفانی از هند و هنگکنگ به میدان می روند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه کشی جدول اصلی رقابتهای انفرادی تنیس روی میز مردان فیدر جهانی لائوس مشخص شد.
محمدحسن حبیبی پس از صدرنشینی در مرحله گروهی و پیروزی ۳ بر یک مقابل نماینده چینتایپه در دور حذفی مقدماتی، جواز حضور در جدول اصلی را به دست آورد. وی به مصاف «ساتیان گناناسکاران»، سید سوم مسابقات از هند، خواهد رفت. این مسابقه فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد از ساعت ۹:۲۵ صبح به وقت تهران، روی میز شماره یک برگزار میشود.
بنیامین فرجی دیگر نماینده کشورمان که مسابقات را مستقیماً از جدول اصلی آغاز میکند، از ساعت ۱۵:۵۵ به وقت تهران، روی میز شماره ۳ مقابل «لی کی هو» از هنگکنگ قرار خواهد گرفت.
رقابتهای فیدر جهانی وینتیان ۱۳ تا ۱۷ مرداد در کشور لائوس برگزار میشود.
هدایت ملیپوشان کشورمان در این رقابتها بر عهده امیر بخشی است.