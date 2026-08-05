رئیس بهره‌برداری شرکت گاز شهرستان‌های استان البرز از آمادگی کامل شبکه گاز برای فصل سرما خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، پیش‌بینی می‌شود همانند زمستان گذشته، خدمات گازرسانی بدون قطعی به مشترکان ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، نوروزیان، رئیس بهره‌برداری شرکت گاز شهرستان‌های استان البرز، در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه رادیویی «البرز من سلام» اظهار کرد: برنامه‌ریزی و آماده‌سازی شبکه گاز برای فصل زمستان از پیش انجام شده و انتظار می‌رود همانند سال گذشته، خدمات گازرسانی بدون قطعی به مشترکان ارائه شود.

وی با اشاره به تعرفه‌های جدید گاز به مجری سیمای البرز افزود: تعرفه مشترکان پرمصرف دو برابر شده است، اما برای مشترکانی که مصرف متعارف دارند، تغییر محسوسی در هزینه گاز اعمال نشده است.

نوروزیان درباره گازرسانی به مناطق کم‌برخوردار نیز به مخاطبان برنامه زنده رادیویی البرز گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، گاز مورد نیاز برخی مناطق فاقد مجوز تأمین شده است، هرچند تعدادی از ساکنان به دلیل مشکلات مالی امکان اجرای لوله‌کشی داخلی را ندارند.

رئیس بهره‌برداری شرکت گاز شهرستان‌های استان البرز با هشدار نسبت به انشعاب‌های غیرمجاز اظهار کرد: بازدیدهای هفتگی از این مناطق و کارگاه‌های تولیدی انجام می‌شود و با استفاده‌کنندگان غیرقانونی از گاز برخورد قانونی خواهد شد.طی دو سال گذشته، ۶ نفر بر اثر نصب غیرمجاز و غیراصولی تأسیسات گاز جان خود را از دست داده‌اند.

وی از جمع‌آوری ۸۰ کیلومتر شبکه غیرمجاز گاز در استان خبر داد و گفت: انشعاب‌های غیرقانونی علاوه بر تهدید جان شهروندان، سالانه میلیاردها تومان خسارت به شبکه گاز وارد می‌کند. در همین راستا از افراد و لوله‌کش‌های متخلف به مراجع قضایی شکایت شده و پرونده‌های آنان در حال پیگیری است.

نوروزیان همچنین با بیان اینکه در هر اداره گاز شهرستان دو اکیپ امداد و بازرسی فعالیت می‌کنند، افزود: برای تقویت نظارت، پیمانکاران جدید نیز به کار گرفته شده‌اند.

وی مشارکت مردم را یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با تخلفات دانست و از شهروندان خواست هرگونه استفاده غیرمجاز از گاز را از طریق سامانه ۱۹۴ به شرکت گاز گزارش کنند.