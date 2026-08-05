به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. این پیمان به دلیل ضعف شناخت تدوین‌کنندگان آن با جهان‌بینی توحیدی ناسازگار است و مورد نقد اندیشمندان مسلمان قرار گرفت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، به دلیل کاستی‌های اساسی نمی‌توانست یک نظام حقوقی جهانی و مطلوب باشد. مهم‌ترین کاستی‌های اعلامیه را می‌توان چنین فهرست کرد: اعلامیه بدون اصول مبنایی و ترتیب منطقی تدوین گردید؛ ارتباط آن با جهان‌بینی و مجموعه نظام ارزشی، آن‌گونه که بایسته است، به خوبی تبیین نشده؛ فقدان شالوده نظری مستحکم موجب گردیده تا اعلامیه دچار نوعی تناقض درونی گردد و مواد آن با یکدیگر ناسازگار تلقی گردد؛ اعلامیه نه‌تنها به دین و مذهب بی‌اعتناست، بلکه رویکرد خصمانه دارد؛ تاکید بر حقوق و غفلت از تکالیف انسان نیز از دیگر ضعف‌های اعلامیه است. ابهام و کلی‌گویی نیز بر این کاستی‌ها فزونی یافته و اعلامیه را در معرض اعتراض و انتقاد قرار داد. در صورتی که انتظار می‌رفت، نویسندگان اعلامیه‌ای که داعیه جهانی بودن دارد، در حد امکان، کاستی‌ها را جبران و نقص‌ها را برطرف می‌کردند. مادامی که چنین باشد، اعلامیه نمی‌تواند حقوق همه انسان‌ها را تامین و تکالیف آنها را مشخص کند.

پس از ۴ دهه کشور‌های مسلمان، حقوق بشر اسلامی را تصویب کردند.

حقوق بشر اسلامی مبتنی بر سه اصل عدالت، آزادی و حق است و در آن نابرابری‌ها و تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی از بین می‌رود و جایگاهی ندارد.

۱۴ مرداد، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

آزادی و کرامت انسانی ودیعه الهی است که به عنوان یک اصل باید مورد توجه همگان، اعم از افراد و دولت‌ها قرار گیرد. حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی یکی از ارزشمندترین و مهم‌ترین گفتمان‌های جهان معاصر به ویژه در میان کشور‌های اسلامی محسوب می‌شود. با توجه به شرایط حاکم در عرصه بین‌المللی و اینکه حقوق بشر به ابزاری در دست استکبار جهانی درآمده است و همچنین به منظور حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام ضرورت دارد تا مسلمانان، حقوق بشر موجود در مبانی و آموزه‌های انسان‌ساز اسلام را به درستی به جامعه جهانی معرفی کنند.

سازمان همکاری اسلامی درسال ۱۳۶۹ شمسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت‌های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال ۱۳۸۷ شمسی بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصادف با ۱۴ مرداد، پنجم اوت را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد و کشور‌های اسلامی این روز را در تقویم ملی مناسبت‌های خود درج کردند تا بدین وسیله هر ساله توجه لازم نسبت به ابتکار کشور‌های اسلامی در تدوین سندی در زمینه حقوق بشر و راهکار‌های ارتقاء و اجرایی کردن این مفاهیم فراهم آید. بدین ترتیب دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی برای پاسداری از دین، جان و نسل بشر در مقابل بهره کشی و ظلم و با تاکید بر آزادی اعلامیه ۲۵ ماده‌ای را به تصویب رساندند؛ بنابراین یکی از نقاط مورد اختلاف دو اندیشه غربی و اسلامی در موضوع حقوق بشر توجه به آزادی است. در تفکر غربی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تصریح دارد، توجه به آزادی و حقوق انسانی متناسب با گریز از اندیشه دینی صورت گرفته است و آزادی انسان را به صورت مطلق و رها دیده است. در صورتی که در حقوق جهانی اسلام برخورداری از آزادی مشروط به عدم اخلال در انجام تکالیف فردی و اجتماعی است. نکته قابل تامل اینکه برخی از حقوق انسانی که مربوط به حیات بشری است در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته، اما در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است؛ بنابراین این روز را باید نماد مقاومت کشور‌های اسلامی در برابر زیاده خواهی غرب دانست. در واقع شرایط حاکم بر عرصه بین‌المللی و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعال در میان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی به منظور دست‌یابی به ابزار و راهکار‌های نشر، ارتقاء و حفظ تعالی و ارزش‌های اسلامی در حوزه حقوق بشر و همچنین به منظور حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام و تشویق گفت‌و‌گو و تعامل میان مذاهب ایجاب می‌کند که این روز در تقویم کشور‌های اسلامی آورده شود تا در آن روز، فرصتی برای امت اسلامی فراهم شود که مسلمانان بتوانند در خلال آن، حقوق بشر در اسلام را به جامعه جهانی معرفی کنند.

در سال‌های اخیر آمریکای جنایتکار و اسراییل غاصب، با راه اندازی جنگ‌های متعدد در جهان؛ از جمله در غزه، لبنان و ایران دست به کودک کشی و قتل عام مردم عادی زده‌اند و در این باره سازمان ملل توانایی مقابله با این مستکبران را ندارد.

سازمان ملل که تبدیل به سازمان دفاع از مستکبران عالم شده بداند که جنایتکاران جنگی در دل مردم آزاده جهان محکوم به محاکمه هستند. رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، بزرگترین جنایتکار است و سردمداران این رژیم جعلی و منحوس باید به عنوان جنایتکاران جنگی در مجامع بین المللی که هیچ امیدی به آنها نیست، محاکمه شوند.

شیطان بزرگ، هموراه حامی سگ دست نشانده خود در منطقه است و هرجا قتل عامی در جهان اسلام اتفاق می‌افتد، آمریکا پشت آن جنایت قرار دارد.

سازمان ملل، شعار‌های دفاع از حقوق بشر سر میدهد، اما در عمل، همه صدا‌ها را خاموش کرده و از حقوق بشر خبری نیست.

نجاتی و گزارشی در این زمینه: