معاون مسافری راه‌آهن و سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با تشریح آخرین وضعیت بازگشت زائران حسینی، از اجرای عملیات موفق «حمل‌ونقل ترکیبی» و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های ناوگان عمومی برای مدیریت موج بازگشت و کاهش ازدحام در پایانه‌ها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با آغاز موج شدید بازگشت زائران از زیارت اربعین، مدیریت هوشمند و روان جابه‌جایی هم‌وطنان در محورهای مواصلاتی به اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل شده است. در گفت‌وگوی ویژه میز اقتصاد،با عنوان تمهیدات حمل و نقلی بازگشت زوار اربعین جزئیات اقدامات انجام‌شده در دو بخش ریلی و جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

ثبت رکوردهای جابه‌جایی در پایانه‌های مرزی

مهدی قلی‌زاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری، با اشاره به شرایط خاص عملیات بازگشت امسال گفت: «امسال برخلاف سال‌های گذشته، موج رفت و بازگشت با یکدیگر ترکیب شد که فشار عملیاتی مضاعفی به شبکه حمل‌ونقل وارد کرد. با این حال، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تنها در پایانه برکت مهران، در یک روز شاهد جابه‌جایی بیش از ۵۱ هزار زائر بودیم.»

وی افزود: «عملیات بازگشت با حضور ۷ هزار و ۴۷۰ دستگاه اتوبوس منحصربه‌فرد در حال انجام است. در اوج تقاضا در پایانه مهران، تقریباً هر ۴۰ ثانیه یک اتوبوس به سمت مقاصد سراسر کشور اعزام شده است که این حجم عملیاتی (بیش از ۱۴۰۰ سرویس روزانه در مهران) چندین برابر ظرفیت روزهای عادی پایانه‌های بزرگ تهران است.»

نقش‌آفرینی مؤثر شبکه ریلی؛ جابه‌جایی بیش از ۳۴۵ هزار مسافر

سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و خدمات مسافر شرکت راه‌آهن، نیز با تشریح عملکرد ریلی کشور گفت: «از ابتدای پیک اربعین تاکنون ۶۳۳ رام قطار به زائران خدمت‌رسانی کرده‌اند که منجر به جابه‌جایی ۳۴۵ هزار مسافر شده است.»

او با تأکید بر استفاده از ظرفیت «ریل‌باس‌ها» برای افزایش سرعت چرخش ناوگان در ایستگاه‌های خرمشهر و کرمانشاه افزود: «به دلیل وجود پنل‌های دوطرفه در ریل‌باس‌ها، زمان مانور در ایستگاه به حداقل رسیده و این قطارها بلافاصله پس از تخلیه مسافر، آماده اعزام مجدد می‌شوند. همچنین برای پوشش ازدحام‌های احتمالی در ایستگاه کرمانشاه، علاوه بر قطارهای برنامه‌ای، قطارهای فوق‌العاده نیز به صورت مستمر اعزام شده‌اند.»

هماهنگی راهبردی؛ حمل‌ونقل ترکیبی (bus-to-train)

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، «حمل‌ونقل ترکیبی» بود. بر اساس گزارش‌ها، در نقاطی که تقاضا فراتر از ظرفیت یک بخش بوده، هماهنگی فوری بین راهداری و راه‌آهن برای انتقال مسافران از مرز به ایستگاه‌های ریلی برقرار شده است. طباطبایی در این باره گفت: «در مواردی که قطارهای شلمچه یا کرمانشاه با تقاضای مازاد مواجه شدند، اتوبوس‌های راهداری با هماهنگی ستاد اربعین، زائران را به ایستگاه‌های ریلی منتقل کردند تا این تعامل دوجانبه از بروز وقفه در سفر جلوگیری کند.»

نظارت بر نرخ‌ها و ایمنی سفر

در بخش نظارتی، نکات زیر برای اطلاع زائران اعلام شد:

نرخ‌نامه مصوب: نرخ بلیت اتوبوس‌ها به صورت متمرکز و مصوب است و در پایانه‌ها نصب شده است. هرگونه گران‌فروشی از طریق سامانه ۱۴۱ (راهداری) و سامانه ۰۲۱۵۱۴۹ (راه‌آهن) به صورت ۲۴ ساعته قابل پیگیری است.

نرخ بلیت اتوبوس‌ها به صورت متمرکز و مصوب است و در پایانه‌ها نصب شده است. هرگونه گران‌فروشی از طریق سامانه (راهداری) و سامانه (راه‌آهن) به صورت ۲۴ ساعته قابل پیگیری است. ثبات قیمت ریلی: شرکت راه‌آهن تأکید کرد که در هیچ‌یک از مسیرهای اربعینی، افزایش قیمتی نسبت به نرخ‌های عادی اعمال نشده است.

شرکت راه‌آهن تأکید کرد که در هیچ‌یک از مسیرهای اربعینی، افزایش قیمتی نسبت به نرخ‌های عادی اعمال نشده است. ایمنی و فنی: علاوه بر بازرسی‌های فنی قبل از حرکت، گشت‌های دروازه‌ای (Double-check) برای کنترل سلامت فنی ناوگان و ساعت کارکرد رانندگان با همکاری پلیس راه به‌صورت مستمر در حال انجام است.

توصیه‌های مهم به مسافران

سخنگوی قرارگاه اربعین با توجه به محدودیت ناوگان اتوبوسی ناشی از فرسودگی و تحریم‌ها، از هم‌وطنانی که قصد سفرهای غیراربعینی (درون‌شهری یا بین‌شهری عادی) دارند، درخواست کرد تا پایان هفته از مراجعه به پایانه‌های مسافری خودداری کنند تا اولویت صددرصدی حمل‌ونقل عمومی به بازگشت زائران اربعین اختصاص یابد.

همچنین به رانندگان خودروهای شخصی توصیه شد به دلیل خستگی مفرط مسیرهای منتهی به مرز، حتماً پیش از آغاز رانندگی در مسیر بازگشت، در موکب‌ها و استراحتگاه‌های بین‌راهی استراحت کافی داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار جاده‌ای نباشیم.