مدیرکل بیمه ایران در استان البرز گفت: بیمه ایران به عنوان دستگاه محاسب و مجری پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بخش عمده‌ای از تعهدات خود را انجام داده و تاکنون ۹۰ درصد خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، محمدباقر طبیعی‌نژاد، مدیرکل بیمه ایران در استان البرز، در گفت‌و‌گو با مجری برنامه رادیویی «البرز من سلام» اظهار کرد: بیمه ایران در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، مسئولیت ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده را بر عهده داشته است. در پرونده‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه، تقریباً تمام خسارت‌ها پرداخت شده و در پرونده‌های جنگ ۴۰ روزه نیز تاکنون ۹۰ درصد خسارت خودرو‌ها به مالکان پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه ایران در البرز درباره ۱۰ درصد باقی‌مانده گفت: این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به خودرو‌هایی است که مالکان آنها به شهادت رسیده‌اند یا هنوز برای تشکیل پرونده و دریافت خسارت مراجعه نکرده‌اند و برخی نیز در مراحل انحصار وراثت قرار دارند.

طبیعی‌نژاد به مخاطبان برنامه زنده رادیویی البرز من سلام خاطرنشان کرد: میزان خسارت سایر پرونده‌ها نیز بر اساس ضوابط و تکالیف قانونی بررسی و پرداخت می‌شود و در مواردی که خودرو‌ها در دسته خودرو‌های غیرمتعارف قرار گیرند، رسیدگی مطابق مقررات انجام خواهد شد.