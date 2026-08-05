فرماندار سبزوار گفت: مطالبه دیرینه ریل‌ گذاری مسیر اتصال این شهرستان به شبکه سراسری با عنایت دولت چهاردهم به ثمر نشست.

ریل‌ گذاری مسیر اتصال سبزوار به شبکه سراسری؛ مطالبه ای که به ثمر نشست

ریل‌ گذاری مسیر اتصال سبزوار به شبکه سراسری؛ مطالبه ای که به ثمر نشست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار اظهار داشت: ریل گذاری اتصال راه آهن سبزوار به شبکه سراسری یکی از خواسته های دیرینه مردم شهرستان سبزوار بوده است که هم اکنون عملیات اجرایی با عنایت دولت چهاردهم، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و استاندار محترم خراسان رضوی و نمایندگان محترم مجلس آغاز شده است.

حامد قربانی افزود: اجرای سریعتر ریل گذاری مسیر ۴۸ کیلومتری طرح ریلی سبزوار- خوشاب و شنیدن صدای سوت قطار مورد انتظار مردم است.

وی گفت: همچنین مطالبه دیگر مردم این منطقه به عنوان قطب اقتصادی و تجاری در غرب استان، قرار گرفتن سبزوار در مسیر اصلی ریلی کشور با اتصال این ایستگاه به خط جنوب است که برخی اقدامات آن پیگیری شده است.

قربانی افزود: شهرستان سبزوار در مسیر شاهراه ارتباطی و ۶ مسیر اصلی مواصلاتی قرار دارد که بیشترین رفت و آمد زائران رضوی از این مسیرها صورت می گیرد بنابراین راه های آن نیاز به بهسازی و توجه ویژه دارد.

وی اظهار کرد: در همین راستا ساخت باند دوم جاده سبزوار - جوین - اسفراین به عنوان یکی از مسیرهای پرترافیک و پرخطر و مورد مطالبه مردمی از سالیان گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

فرماندار سبزوار گفت: هم اکنون ۲۵ کیلومتر این مسیر احداث شده که ۶ کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفته است و ۱۹ کیلومتر در مرحله نصب علایم راهدای قرار دارد علاوه بر آن اجرای قطعه سوم ساخت باند دوم جاده سبزوار - اسفراین و پل روگذر این مسیر در راستای کاهش تصادفات و بار ترافیکی در این مسیر در حال پیگیری است.

قربانی با اشاره به دومین سالگرد آغاز به کار دولت وفاق ملی، افزود: سیاست های دولت در حوزه عمران در سخت ترین شرایط و فشار در عرصه بین المللی و جنگ مستقیم تعطیل نشده است.

وی ادامه داد: در همین راستا در شهرستان سبزوار کارگاه ها و طرح های عمرانی متعددی همچون تکمیل طرح ریلی در حال اجراست که نشان از عزم نظام مقدس جمهوری اسلامی، دولت و تلاش مسئولان است تا خدمت رسانی مورد نیاز مردم به نحو احسن صورت گیرد.