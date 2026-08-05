یک کشاورز بروجردی با به‌کارگیری روش‌های بیولوژیک و رهاسازی زنبور‌های «براکون» در مزارع ۵۰ هکتاری چغندر، موفق به کنترل طبیعی آفات و افزایش بازدهی محصول شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در اقدامی که برای نخستین بار در کشور به چشم می‌خورد، یکی از کشاورزان پیشرو در شهر ستان بروجرد با بهره‌گیری از روش‌های بیولوژیک نوین، موفق به مدیریت آفات مزارع چغندر خود شد.

در این روش، با استفاده از زنبور‌های «براکون» که به عنوان دشمن طبیعی برخی آفات شناخته می‌شوند، کنترل بیولوژیک در سطح گسترده در زمین‌های ۵۰ هکتاری چغندر انجام شده است.

هومن هوشمند کشاورزی که پیش از این نیز چندین بار به‌عنوان کشاورز نمونه کشور معرفی شده است، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت که این رویکرد نوین نه تنها باعث افزایش چشمگیر میزان محصول شده، بلکه هزینه‌های مربوط به استفاده از سموم شیمیایی را نیز به شدت کاهش داده است.

به گفته وی تا پیش از این از هر هکتار ۸۰ تن چغندر قند برداشت می‌شد، اما با این روش ۱۰۰ تن چغندر در هر هکتار برداشت شده است.