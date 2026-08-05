فرماندار فردیس با اشاره به آغاز عملیات اجرایی متروی این شهرستان در هفته آینده، گفت: فردیس به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده و اجرای طرح های زیرساختی، اصلاح شبکه‌های آب و برق و توسعه حمل‌ونقل عمومی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با جدیت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، شیرزرپور، فرماندار فردیس، در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به برگزاری باشکوه آیین‌های اربعین حسینی در این شهرستان گفت: مردم متدین، انقلابی و شهیدپرور فردیس با حضور گسترده در مراسم پیاده‌روی دلداگان حسینی و آیین‌های عزاداری، بار دیگر ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) نشان دادند. همچنین موکب‌های مستقر در فردیس و موکب‌های این شهرستان در نجف و کربلا خدمات فرهنگی، دینی و رفاهی گسترده‌ای به زائران ارائه کردند.

وی با بیان اینکه فردیس به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و همجواری با تهران و کرج از ظرفیت‌های فراوانی برخوردار است، افزود: حضور اقوام و فرهنگ‌های مختلف، فرصت‌های ارزشمندی را در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، هنری و صنعتی ایجاد کرده و همین موضوع، فردیس را به یکی از شهرستان‌های مهاجرپذیر کشور تبدیل کرده است.

فرماندار فردیس با تأکید بر روند توسعه عمرانی شهرستان به مخاطبان برنامه زنده شبکه البرز اظهار کرد: فردیس امروز به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده و طرح های متعددی در نقاط مختلف شهر در حال اجراست. هفته آینده عملیات اجرایی طرح متروی فردیس آغاز می‌شود که با اتصال این شهرستان به خط متروی کرج، نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی و توسعه حمل‌ونقل عمومی خواهد داشت.

شیرزرپور همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف انرژی در روز‌های گرم سال گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعدادی از چاه‌های مهم تأمین آب شهرستان به ژنراتور مجهز شده‌اند تا در زمان قطعی برق، روند آبرسانی به شهروندان دچار اختلال نشود. همچنین اصلاح شبکه‌های برق و تعویض بخشی از خطوط فرسوده آبرسانی نیز در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.

وی با تأکید بر تداوم روند توسعه شهرستان به مجری سیمای البرز گفت: با همدلی مردم و همراهی مسئولان استان و شهرستان، برنامه‌های متعددی برای رفع گره‌های ترافیکی، توسعه زیرساخت‌های عمرانی، ارتقای خدمات اجتماعی و افزایش رفاه شهروندان در دست اجراست و آینده روشنی پیش روی شهرستان فردیس قرار دارد.