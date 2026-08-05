احمدرضا زیدانی از قاریان شناخته‌شده کشورمان که به دعوت جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین به این کشور سفر کرده است، با حضور در شهر‌های مختلف بوسنی به تلاوت قرآن پرداخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از سارایوو، هرساله مراسم تلاوت قرآن در شهر‌های مختلف بوسنی و هرزگوین با حضور خیل علاقه‌مندان برگزار می‌شود که در این میان، تلاوت‌های فاخر زیدانی، قاری ممتاز کشورمان در شهر سانسکی موست، با استقبال گسترده علما، مسئولان، قاریان و شرکت‌کنندگان روبه‌رو شد و جلوه‌ای شایسته از هنر قرآنی فرزندان ایران اسلامی و ظرفیت‌های والای فرهنگ قرآنی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

این مراسم، یکی از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین گردهمایی‌های دینی مسلمانان بوسنی به شمار می‌رود که هر ساله با حضور گسترده شخصیت‌های دینی و اجتماعی، علما، قاریان و حافظان قرآن کریم از برخی کشور‌های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، بوسنی و ترکیه در کنار مسئولان نهاد جامعه اسلامی و جمع کثیری از مردم مسلمان این کشور برگزار می‌شود.

حضور قاری جمهوری اسلامی ایران در این رویداد فرهنگی علاوه بر معرفی توانمندی‌های قرآنی کشورمان نقش مؤثری در تقویت دیپلماسی قرآنی، گسترش تعاملات فرهنگی و تحکیم پیوند‌های برادرانه میان مسلمانان منطقه ایفا کرد.