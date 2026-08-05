با پایان مراسم اربعین حسینی، روند بازگشت زائران از مرز‌های استان مرکزی آغاز شده و برخی محور‌ها به‌ویژه در ساعات عصر افزایش حجم تردد را شاهد هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با پایان مراسم اربعین حسینی، روند بازگشت زائران از مرز‌های استان آغاز شده و مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی شاهد افزایش حجم تردد است.

سرهنگ آشوری، رئیس پلیس‌راه استان، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران گفت: در حال حاضر برخی محور‌های استان به‌ویژه در ساعات عصر، با افزایش حجم خودرو‌ها مواجه است و نیرو‌های پلیس برای روان‌سازی ترافیک در همه مسیر‌ها مستقر هستند.

او تأکید کرد که رانندگان برای جلوگیری از خستگی و حوادث احتمالی، توقف‌های کوتاه‌مدت و استراحت کافی را در برنامه سفر خود قرار دهند.

در ادامه، محسن‌زاده مدیرکل راهداری استان نیز با بیان آخرین وضعیت جابه‌جایی زائران اظهار کرد: از مجموع ۱۱ هزار زائری که با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به کربلا اعزام شده‌اند، تاکنون ۸ هزار نفر به استان بازگشته‌اند و روند بازگشت سایر زائران نیز به‌تدریج در حال انجام است.