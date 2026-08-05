بازگشت ۸ هزار نفر با ناوگان حملونقل عمومی؛
افزایش حجم تردد در مرزهای استان مرکزی با پایان مراسم اربعین حسینی
با پایان مراسم اربعین حسینی، روند بازگشت زائران از مرزهای استان مرکزی آغاز شده و برخی محورها بهویژه در ساعات عصر افزایش حجم تردد را شاهد هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با پایان مراسم اربعین حسینی، روند بازگشت زائران از مرزهای استان آغاز شده و مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی شاهد افزایش حجم تردد است.
سرهنگ آشوری، رئیس پلیسراه استان، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران گفت: در حال حاضر برخی محورهای استان بهویژه در ساعات عصر، با افزایش حجم خودروها مواجه است و نیروهای پلیس برای روانسازی ترافیک در همه مسیرها مستقر هستند.
او تأکید کرد که رانندگان برای جلوگیری از خستگی و حوادث احتمالی، توقفهای کوتاهمدت و استراحت کافی را در برنامه سفر خود قرار دهند.
در ادامه، محسنزاده مدیرکل راهداری استان نیز با بیان آخرین وضعیت جابهجایی زائران اظهار کرد: از مجموع ۱۱ هزار زائری که با ناوگان حملونقل عمومی به کربلا اعزام شدهاند، تاکنون ۸ هزار نفر به استان بازگشتهاند و روند بازگشت سایر زائران نیز بهتدریج در حال انجام است.