رویدادهای ورزشی ۱۴ مرداد قزوین
خبرهایی از آماده شدن تیم فوتبال شمس آذر برای لیگ برتر و درخشش تکواندوکاران استان در مسابقات جهانی را در بسته خبرهای ورزشی امروز بخوانید.
ثمین باقری در آیتم های تیویوپ چاگی و نوپی آپ چاگی صاحب دو نشان ارزشمند نقره شد.
میعادجاوید هم در آیتم چندجهت صاحب مدال برنز شد.
این پیکارها در کره جنوبی برگزار شد .شمسآذر جوان در مسیر لیگ برتر
شمس آذر با تیمی تیمی جوان و آیندهدار برای لیگ برترآماده می شود. این گفته مدیرعامل باشگاه شمس آذر در نشست با خبرنگاران بود.
عباس علایی مقدم از تداوم رویکرد جوانگرایی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی پیش فصل خبر داد.