درآمد سالانه ۲۰۷ همتی شرکت گاز بوشهر از محل فروش گاز طبیعی

سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر گفت: این شرکت با تکیه بر زیرساخت‌های عظیم صنعتی در استان، رتبه نخست فروش گاز به صنایع را در سطح شرکت ملی گاز ایران به خود اختصاص داده است.