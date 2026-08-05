درآمد سالانه ۲۰۷ همتی شرکت گاز بوشهر از محل فروش گاز طبیعی
سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر گفت: این شرکت با تکیه بر زیرساختهای عظیم صنعتی در استان، رتبه نخست فروش گاز به صنایع را در سطح شرکت ملی گاز ایران به خود اختصاص داده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سعید عباسی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به تفاوت ماموریت این شرکت نسبت به سایر استانها گفت: با توجه به استقرار صنایع بزرگ در استان بوشهر، بخش عمده گاز دریافتی استان به این صنایع اختصاص مییابد.
وی افزود: شرکت گاز استان بوشهر سالانه حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب گاز از خطوط انتقال دریافت میکند که بخش قابل توجهی از آن به صنایع بزرگ استان، بهویژه مجتمعهای پتروشیمی مستقر در منطقه پارس جنوبی تحویل داده میشود.
عباسی عنوان کرد: شرکت گاز استان با تحویل سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز به پتروشیمیهای استان رتبه نخست فروش گاز به صنایع را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از گاز تحویلی به صنایع استان به پتروشیمیها اختصاص دارد، عنوان کرد: شرکت گاز استان بوشهر سالانه ۲۰۷ همت درآمد از محل فروش گاز طبیعی به صنایع دارد که از این نظر، استان بوشهر رتبه نخست را در میان شرکتهای گاز استانی در سطح کشور داراست.
سخنگوی شرکت گاز استان بوشهر در ادامه به وضعیت گازرسانی در بخش خانگی نیز اشاره کرد و گفت: ضریب نفوذ گاز در استان بوشهر اکنون به بیش از ۹۹ درصد رسیده است که این آمار شامل ۴۰ شهر و ۵۰۶ روستا میشود.
وی افزود: با گازرسانی به تمامی شهرهای استان بهجز جزیره خارگ که به دلیل محدودیتهای فنی فعلاً امکان گاز رسانی به این شهر فراهم نیست، استان بوشهر در زمره استانهای سبز کشور از لحاظ پوشش گازرسانی قرار دارد.