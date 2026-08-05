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گرانی کتاب از یک سو و گسترش کتابهای صوتی در فضای مجازی از سوی دیگر باعث گرایش جوانان، دانشجویان و دانشآموزان از نسخههای صوتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه صنف کتاب، نوشت افزار و صحافان مشهد گفت: گرانی کتاب باعث گرایش جوانان، دانشجویان و دانشآموزان به سمت استفاده از نسخههای صوتی و الکترونیکی یا حضور در کافهکتابها به منظور خواندن یا امانت گرفتن آنها و در نتیجه تعطیلی کتاب فروشیها شده است.
رامین درخشانپور افزود: تعدادی از کتابفروشیها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و گرانی کاغذ تعطیل شدند افزود: در ۶ ماه گذشته شاهد کاهش تعداد کتابفروشیها در مشهد بودهایم؛ بهطوری که از مجموع ۳۷۰ واحد بین ۱۰ تا ۱۵ واحد تعطیل شدهاند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت کتاب و تغییر الگوی مصرف مخاطبان از جمله دلایل اصلی این رکود است و امروزه در دسترس بودن نسخههای صوتی و تصویری کتابها، میل به خرید نسخه فیزیکی را کاهش داده و باعث شده است قشر دانشجو و جوان به سمت امانت گرفتن کتاب یا خرید نسخههای دستدوم سوق پیدا کنند.
وی با بیان اینکه «فیزیک کتاب» همچنان ارزش آموزشی بیشتری نسبت به فایلهای صوتی دارد، خاطر نشان کرد: تورم در حوزه کتاب باعث شده دانشجویان و جوانان از خرید کتابهای جدید و دانشگاهی فاصله بگیرند. هرچند کافه کتابها فرصتی برای دسترسی ارزانتر به کتاب فراهم کردهاند، اما تداوم فشارهای اقتصادی و چالشهای نظارتی، آینده فعالیت این صنف فرهنگی را با ابهام مواجه کرده است.
درخشانپور به رونق کافه کتابها در سایه رکود بازار کتاب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۵ کافه کتاب فعال در مشهد وجود دارد و هشت کافه کتاب نیز در شرف دریافت جواز کسب هستند.
وی افزود: طبق توافق دو سال اخیر با اتحادیه کافیشاپها برای صدور جواز کافه کتابها مقرر شده است، اگر فعالیت پذیرایی آنها در حد چای و قهوه ساده باشد، جواز از اتحادیه کتابفروشان صادر شود و در صورت ارائه خدمات پذیرایی مفصل، واحد مربوطه باید مجوز جداگانه از اتحادیه کافیشاپها هم دریافت کند.
وی تأکید کرد: شرط اصلی اتحادیه برای صدور مجوز کافه کتاب، وجود حداقل ۵۰۰ تا هزار عنوان کتاب در این واحد است، اما گرانی کاغذ و تورم کتاب باعث شده بسیاری از این فعالان فرهنگی برای بقای خود با مشکلات مالی، اجاره بهای سنگین واحدهای تجاری و فشار مالیات و بیمه دست و پنجه نرم کنند.
رییس اتحادیه کتابفروشان در خصوص مهروموم یکی از کافه کتابها در مشهد به دلیل رعایت نکردن شئونات تصریح کرد: اتحادیه قدرت اجرایی برای مهروموم ندارد. ما هنگام صدور جواز کسب، تعهدنامهای مبنی بر رعایت مسائل فرهنگی و شرعی از متقاضیان دریافت میکنیم و تاکید داریم که اولویت در این اماکن باید «کتاب» نه صرفاً فضای کافه و پذیرایی باشد.
درخشانپور با اشاره به دشواری نظارت دائمی بر این واحدها گفت: متأسفانه برخی از مراجعه کنندگان به کافه کتابها، پروتکلهای رفتاری را رعایت نمیکنند و این مسئله برای صاحبان کافه کتابها دردسرآفرین میشود و بر مشکلات آنها میافزاید، در حالی که بسیاری از این واحدها خود نیز به مشتریان تذکر میدهند.
اکنون بیش از ۳۵۰ کتابفروشی در مشهد دایر است.