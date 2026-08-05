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سفیر کشورمان در تاجیکستان و وزیر آموزش و علوم این کشور بر گسترش همکاریهای علمی و آموزشی و افزایش سهمیه بورسیههای تحصیلی دو کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رحیم سعیدزاده، وزیر آموزش و علوم تاجیکستان و علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور درباره توسعه همکاریهای آموزشی، علمی و دانشگاهی و افزایش تعداد بورسیههای تحصیلی گفتوگو کردند.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و علوم تاجیکستان، در حال حاضر ایران و تاجیکستان هر سال ۵۰ سهمیه بورسیه تحصیلی برای شهروندان یکدیگر اختصاص میدهند که بخش عمده آن مربوط به رشتههای علوم پزشکی است. دو طرف در این دیدار بر ضرورت افزایش این سهمیهها به منظور تقویت همکاریهای علمی و دانشگاهی تأکید کردند.
در این نشست همچنین اجرای طرحهای مشترک پژوهشی، تدوین کتابهای درسی و علمی، توسعه همکاری میان دانشگاههای دو کشور و گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی از دیگر محورهای مورد بحث بود.
وزارت آموزش و علوم تاجیکستان اعلام کرد طرفین با ابراز رضایت از روند رو به گسترش همکاریهای علمی و آموزشی، بورسیههای تحصیلی را یکی از عوامل مهم توسعه روابط دانشگاهی و تبادلات علمی میان دو کشور ارزیابی کردند.
موضوع افزایش سهمیههای بورسیه تحصیلی پیش از این نیز در دیدار «رستم امامعلی» رئیس مجلس ملی تاجیکستان با «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ و همچنین در گفتوگوهای سال ۲۰۲۳ میان وزیر آموزش و علوم تاجیکستان و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود.
در دیدار اخیر همچنین اعلام شد آموزش زبان فارسی در مدارس تاجیکستان در حال اجراست و در پنج مؤسسه آموزش عالی این کشور نیز زبان و ادبیات فارسی تدریس میشود.
گسترش آموزش زبان و خط فارسی در تاجیکستان در سالهای اخیر با حمایت دولت این کشور شتاب گرفته است. این روند پس از دستور «امامعلی رحمان» رئیسجمهوری تاجیکستان مبنی بر توسعه آموزش خط فارسی در مدارس و دانشگاهها، بیش از گذشته مورد توجه نهادهای آموزشی قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند توسعه همکاریهای دانشگاهی، افزایش تبادل دانشجو و استاد و تقویت آموزش زبان فارسی میتواند به تعمیق روابط فرهنگی، علمی و انسانی میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، به عنوان دو کشور همزبان و دارای اشتراکات تاریخی و تمدنی، کمک کند.