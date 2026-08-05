اظهارنامه مشاغل و اصناف و مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: با توجه به شرایط خاصی که در کشور حاکم است، اداره کل امور مالیاتی نسبت به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام کرده و در این راستا اظهارنامه مشاغل صاحبان درآمد شغلی و اصناف که باید تا ۳۱ خردادماه اظهارنامه تسلیم میکردند و مالیات مُتعلق به سال ۱۴۰۴ پرداخت می‌کردند، تاپایان شهریورماه مهلت دارند نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.

مظاهر سعیدی افزود: همچنین صاحبان درآمد اجاره، مُستقلات اجاره و درآمد شرکت‌ها نیز تا پایان شهریورماه فرصت دارند، مالیات خود را پرداخت کنند.

او در خصوص اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار نیز گفت: یکشنبه ۲۵ مرداد ماه جاری آخرین مُهلت پرداخت و یا اقساط مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان از مودیانی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، خواست هرچه زودتر نسبت به تکمیل خلاصه عملکرد که سازمان بارگذاری می‌کند برای ثبت نهایی و پرداخت آن اقدام کنند.