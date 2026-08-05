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نبض ایران در تجمعات شبانه

مردم در صد و پنجاه و هفتمین تجمعات شبانه خود بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی ملت تاکید کردند و آن را رمز پیروزی بر دشمنان دانستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۱۷:۱۵
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ایستادگی ملت
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