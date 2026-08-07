مناظر زیبای طبیعی از سراسر سیاره زمین

طلوع درخشان خورشید که بر فراز دره‌ای آرام می‌درخشد، مهی که درختان باستانی را در بر گرفته است، یا نور طلایی که در میان تپه‌های مواج می‌رقصد، می‌تواند شگفتبی ما را برانگیزد. در لحظه‌ای که ما از منظره یک شب برفی در گوشه‌ای از زمین لذت می‌بریم، منظره اقیانوس در یک روز گرم پیش چشم کسانی دیگر گسترده است. چیزی که در این عکس‌ها باید به آن توجه کرد، این است که بسیاری از عکاسان ساعت‌ها قبل از طلوع آفتاب پیاده‌روی می‌کنند، به گوشه‌های دورافتاده سفر می‌کنند، دمای انجماد را تحمل می‌کنند یا روز‌ها منتظر آب و هوای ایده‌آل می‌مانند تا زیباترین جلوه طبیعت را به تصویر بکشند. این آلبوم شامل زیباترین عکس‌ها از مناظر زمین است که عکاسان با استعداد آنها را ثبت کرده‌اند.

عکاس : دریافتی