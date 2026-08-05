مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شیراز در یکصد و پنجاه و هفتمین شب اقتدار و ایستادگی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهداتأکید کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شیراز در یکصد و پنجاه و هفتمین شب اقتدار و ایستادگی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر حفظ وحدت، اقتدار ملی و ادامه راه شهدا تأکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند. در این آیین به همت اهالی روستای ظفرآباد شهرستان شیراز موکب مردمی نیز در ورودی شهر شیراز برپا شده تا به زائران اربعین خدمت رسانی کنند .