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رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با توج به افزایش حجم ترددها و برای ایمنی زائران اربعین حسینی در مسیر برگشت، عبور کامیونهای باری کشنده و سنگین از آزاد راه همدان، ساوه (کربلا) ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی با بیان اینکه این ممنوعیت تا پایان روز جمعه ۱۶ مرداد ادامه دارد افزود: مسیر جایگزین آزاد راه همدان ساوه، جاده قدیم همدان به ساوه از سمت فامنین تعیین شده است.
او تصریح کرد: در صورت ورود کامیونها به آزاد راه همدان ساوه در طول مسیر پلیس از تردد این خودروها جلوگیری و با استفاده از دوربینهای جادهای، رانندگان خودروهای متخلف هم اعمال قانون خواهند شد.