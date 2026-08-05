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آمریکا یک شرکت چینی تولیدکننده تخمه آفتابگردان را به بهانه تهدید علیه امنیت آمریکا تحریم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن به تازگی وزارت امنیت داخلی آمریکا ۴۳ شرکت چینی را به فهرست «قانون پیشگیری از کار اجباری در منطقه شین جیانگ» اضافه کرد که در میان این شرکتها، نام برندهای معروف مواد غذایی و پوشاک مثل «چاچا» (تخمه)، «سانچوان» (غذاهای منجمد) و «سِپتوُلوز» (پوشاک) هم دیده میشود. این فهرست از دوازدهم مرداد اجرایی و ورود محصولات این شرکتها به بازار آمریکا محدود میشود.
تخمه، غذاهای منجمد، لباس—چیزهایی که در خانه همه پیدا میشود—حالا با برچسبهای «امنیت ملی» و «کار اجباری» به بازار آمریکا راه نمییابند.
رسانه سی جی تی ان وابسته به رادیو و تلویزیون چین در گزارشی در این باره با انتقاد از سیاستهای دوگانه آمریکا و یکجانبه گرایی مقامات کاخ سفید نوشت: از تراشه الکترونیکی تا تخمه آفتابگردان، هدف تحریمها هر روز کوچکتر میشود، اما مفهوم واژه «امنیت ملی» از زاویه دید سیاسی ایالات متحده هر روز بزرگتر. وقتی چکش تحریم بر سر یک دانه تخمه فرود میآید، دیگر نشاندهنده قدرت آمریکا نیست، بلکه بیانگر ناامیدی و کمآوردنِ روزافزونِ واشنگتن مقابل چین است.
واشنگتن با گسترش بیرویه اتهامات «کار اجباری» نشان میدهد سیاست یکجانبهگرایانه و سلطهجویانهاش نه فقط بیحاصل مانده، بلکه مدام به ابزارهای جدید فشار نیاز پیدا میکند. در حوزه فناوری پیشرفته که نتوانسته سرعت پیشرفت چین را کُند کند، حالا به تحریم خوراکیها و پوشاک روی آورده تا از طریق برچسبزنی سیاسی، نام شرکتهای چینی را خدشهدار کند.
تجربه قبلیِ آمریکا در تحریم کالاهای چینی نشان داده که این سیاستها در نهایت به خود آمریکا ضربه میزند؛ هزینه بیشتر را مصرفکننده آمریکایی میپردازد، تورم را تشدید میکند و به جیب کسبوکارهای کوچک فشار میآورد. واشنگتن هر بار سنگ برمیدارد، اما در نهایت روی پای خودش میاندازد پس وقتش رسیده که این بازی تکراری را تمام کند.