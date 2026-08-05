به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، منوچهر محمدی در جلسه‌ای که با محوریت ساماندهی مواد خطرناک و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، با اشاره به مخاطراتِ جدیِ حمل و نقل و نگهداریِ موادِ اشتعال زا و سمی، تاکید کرد: دستگاه‌هایی که در زمینه آموزشِ نیرو‌ها و تدوینِ دستورالعمل‌های ایمنی کوتاهی کنند، با عنوانِ ترکِ فعل به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه رانندگانِ خودرو‌های سنگینِ حاملِ موادِ خطرناک، ملزم به گذراندنِ دوره‌های تخصصیِ آموزشی هستند گفت: همچنین پیمانکارانِ این حوزه مکلف هستند در کوتاه‌ترین زمانِ ممکن در صحنه‌های تصادف حاضر شده و عملیاتِ پاک‌سازی و رفع آلایندگی را مدیریت کنند.

محمدی با تذکرِ جدی به واحد‌های فروش گازِ مایع (LPG) افزود: فعالیت این واحد‌ها منوط به تأییدِ دقیقِ ضوابطِ ایمنی و مکان‌یابیِ اصولی است و هرگونه سهل‌انگاری در این بخش، به معنای عدمِ صدور مجوز‌های قانونی خواهد بود.

وی همچنین از تمامیِ دستگاه‌های مرتبط خواست تا ضمن ارائه فهرست دقیقِ مواد خطرناکِ تحتِ مدیریتِ خود، زیرساخت‌های ایمنی را به‌روزرسانی کنند.