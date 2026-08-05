همزمان با بازگشت زائران اربعین حسینی، موکب‌های مستقر در کمربندی شرقی شهر ایلام و همچنین بخش‌های سراب‌باغ، مورموری و شهرک هزارانی در شهرستان آبدانان، با ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و فرهنگی، به استقبال زائران رفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این روز‌ها با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی از عتبات عالیات، تمامی ظرفیت‌های استان ایلام برای میزبانی و خدمات‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شده است.

در کمربندی شرقی شهر ایلام، خدمات و امکانات رفاهی برای زائرانی که تازه از سفر اربعین بازگشته‌اند، فراهم شده است. این موکب‌ها با استقبال گرم، پذیرایی، توزیع آب و نوشیدنی و ارائه برنامه‌های فرهنگی، لحظاتی خوش برای زائران خسته از سفر رقم زده‌اند.

همزمان، در شهرستان آبدانان نیز موکب‌های بخش‌های سراب‌باغ، مورموری و شهرک هزارانی با شور و اشتیاق وصف‌ناپذیری در مسیر بازگشت زائران فعال شده‌اند. مردم این مناطق با ارائه خدماتی همچون پذیرایی، استراحت، توزیع آب و نوشیدنی و برنامه‌های فرهنگی، جلوه‌ای از عشق و ارادت خود به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشته‌اند.

خدمت بی‌منت مردم ایلام در کمربندی شرقی و شهرستان آبدانان، تصویری ماندگار از همدلی، مهمان‌نوازی و فرهنگ حسینی را در مسیر بازگشت زائران اربعین رقم زده است.