به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، برای مشمولان مازاد درشهر‌های اصفهان، نجف آباد، خمینی شهر و شاهین شهر، قطعه زمین ۸۰۰ هکتاری در شاهین شهر پیشنهاد شده بود که طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵، با حدود ۲۲۰ هکتار آن موافقت شد.

علیرضا قاری قرآن افزود: زمین مصوبی در حال تفکیک و آماده سازی است.

از ۱۶ هزارو ۷۲۱ مشمول زمین جوانی جمعیت دارای سه فرزند و بیشتر یا دارای چهار فرزند کمتر از ۲۰ سال در استان اصفهان تاکنون، زمین به بیش از هفت هزارو ۲۰۰ خانوار تخصیص یافته است.

رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تلفیق کد ملی با کد پستی و اجرای طرح «ثبت مبنا»، راهکاری اساسی برای رفع خطا‌های آماری و اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

امیرحسین بانکی‌پور افزود: در برنامه هفتم توسعه بر اجرای طرح ثبت مبنا تأکید شده است، تا بدون نیاز به مراجعه خانه به خانه، از طریق تلفیق کد ملی و کد پستی، آمار‌های دقیق و به‌روز استخراج شود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی آمار‌های کنونی، تطابق نداشتن محل تولد با محل سکونت افراد است، ادامه داد: در شرایط فعلی، ثبت احوال محل تولد افراد را در اختیار دارد و این درحالی است که بسیاری از افراد سا‌لهاست ازشهرمحل تولد خود مهاجرت کرده‌اند؛ اما با الصاق کد پستی به کد ملی، محل دقیق سکونت هر فرد به درستی مشخص خواهد شد.

بانکی‌پور تأثیر این موضوع را در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مهم دانست و گفت: بر اساس قانون، تخصیص بسیاری از تسهیلات به شهر‌ها منوط به این است که میزان باروری آنها بالاتر از دو و نیم درصد نباشد که در حال حاضر به علت آمار‌های غیرواقعی، شاهد گلایه برخی استانداران هستیم که معتقدند این میزان در شهرهایشان کاهش یافته و اجرای طرح ثبت مبنا، این چالش را به طور کامل می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور به ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسیده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد، متوسط تعداد اعضای هر خانواده به کمتر از سه و دو دهم نفر کاهش یافته که پایین‌ترین میزان از دهه ۳۰ تاکنون است.