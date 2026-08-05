اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد با سرعت ادامه دارد و هم‌اکنون بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های آپارتمانی، ویلایی و گروه‌ساخت در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های آپارتمانی، ویلایی و گروه‌ساخت با نظارت عالیه اداره‌کل راه و شهرسازی در دست ساخت است.

والاگهر افزود: اجرای این طرح ها، توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صورت می‌گیرد که از کارگزاران اصلی ساخت‌وساز در استان یزد به شمار می‌روند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد با بیان اینکه تاکنون برای ۳۶ هزار نفر در استان یزد تخصیص طرح صورت گرفته و متقاضیان آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند، اظهار داشت: روند اجرای طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

وی همچنین از تحویل ۱۰ هزار و ۲۸۴ واحد مسکونی از دهه فجر سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد، یک‌هزار و ۵۰۰ واحد آپارتمانی، ۲ هزار و ۴۰۰ واحد ویلایی تدریجی و ۶ هزار و ۳۰۰ واحد در قالب گروه‌ساخت به متقاضیان واگذار شده است.