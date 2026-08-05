رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران از آغاز ارزیابی آثار جنگ بر منابع آبزی خلیج فارس و دریای عمان پس از عادی شدن شرایط خبر داد و گفت: بیش از نیمی از صید آبزیان کشور در این پهنه‌های آبی انجام می‌شود.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق مرتضوی افزود: چارچوب مطالعات مربوط به بررسی آثار جنگ، آلودگی‌های نفتی و مشتقات آن بر منابع آبزی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده و به محض عادی شدن شرایط دریایی، عملیات نمونه‌برداری و ارزیابی میدانی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این پهنه‌های آبی در تأمین آبزیان کشور افزود: ۵۳ درصد صید آبزیان ایران در خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۱۵ هزار تن آبزی از آب‌های جنوب کشور صید شده است که بیشترین سهم به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان اختصاص دارد.

مرتضوی درباره آلودگی‌های نفتی نیز گفت: بخشی از نفت وارد آب دریا می‌شود، بخشی به سواحل انتقال می‌یابد و بخشی دیگر در رسوبات بستر دریا ته‌نشین می‌شود؛ از این رو بررسی آثار این آلودگی‌ها بر زیستگاه‌های دریایی ضروری است.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران همچنین از ادامه گشت‌های تحقیقاتی برای ارزیابی ذخایر میگوی دریایی در استان‌های بوشهر و هرمزگان خبر داد و افزود: نتایج این بررسی‌ها تا پایان شهریور اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به همزمانی درگیری‌های نظامی با فصل تخم‌ریزی بسیاری از گونه‌های آبزی تصریح کرد: تنش‌های محیطی می‌تواند بر فرآیند تولیدمثل آبزیان تأثیر بگذارد و حفاظت از این دوره‌های حساس، برای پایداری ذخایر و استمرار تولید آبزیان کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.