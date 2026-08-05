مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان به همراه نماینده مجلس از شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با هدف بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های راهبردی از جمله چهارخطه ملاثانی به رامین و احداث پل‌های کلیدی در مسیرهای اهواز به شوشتر و مسجدسلیمان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، در همراهی با سید محسن موسوی‌زاده، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، از مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی در این مناطق بازدید کرد.



این پروژه‌ها شامل بهسازی محور ملاثانی به شهر جدید رامین، احداث پل خسرج در حمیدیه، مسیر تصفیه شکر، پل عنافچه و پل بند قیر در مسیر اهواز به سمت شوشتر و مسجدسلیمان است.

عمادی در حاشیه این بازدید با اشاره به پیشرفت ۸۳ درصدی پروژه چهارخطه ملاثانی به رامین، تاکید کرد که با وجود پیشرفت مطلوب و احداث ۲۲ دستگاه پل و آبرو در این مسیر، چالش‌هایی نظیر کمبود اعتبار و تداخل تأسیسات شهری (تیر‌های برق و کانال‌های آب) روند کار را تحت تأثیر قرار داده است. وی افزود طبق قرارداد جدید، اتمام این پروژه برای پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

همچنین مدیرکل راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت استراتژیک محور اهواز به شوشتر از منظر پدافند غیرعامل، بر لزوم تسریع در احداث پل بند قیر تأکید کرد. در پایان این بازدید، نماینده مجلس ضمن بررسی دقیق موانع موجود، نسبت به پیگیری فوری آنها برای جلوگیری از تأخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ها متعهد شد.