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مستند «برقرار» با روایتی از همراهی همرزمان شهید مدافع حرم محمدحسین حمزه با فرزندان این شهید در مسیر زیارت اربعین، امروز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند روایتگر همراهی همرزمان شهید مدافع حرم محمدحسین حمزه با فرزندان این شهید است که به نیابت از پدر آسمانیشان، آنان را برای حضور در مراسم باشکوه اربعین حسینی راهی کربلای معلی میکنند.
«برقرار» با نگاهی انسانی و عاطفی، ضمن به تصویر کشیدن پیوند عمیق همرزمان با خانواده شهدا، جلوههایی از فرهنگ ایثار، وفاداری و تداوم راه شهیدان را در مسیر زیارت اربعین روایت میکند.
علاقهمندان میتوانند این مستند را امروز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند.
بازپخش این برنامه نیز روز بعد ساعت ۸:۳۰ از همین شبکه خواهد بود.