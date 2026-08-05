امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

صورت حساب‌های الکترونیکی ناظر بازار و قیمت‌ها

کاغذ‌هایی که زمانی تنها سند خرید و فروش محسوب می‌شدند، اکنون به منشأ دردسر‌های بزرگی برای جامعه و نظام اقتصادی تبدیل شده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۱۶:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
۱۴۰۵-۰۵-۱۳
حسینیه‌ای که اربعین امسال در جای خالی رهبر شهید خالی نماند
حسینیه‌ای که اربعین امسال در جای خالی رهبر شهید خالی نماند
۱۴۰۵-۰۵-۱۳
با اقدامات فعلی آمریکا، آتش‌بسی در کار نیست
با اقدامات فعلی آمریکا، آتش‌بسی در کار نیست
۱۴۰۵-۰۵-۱۳
راهپیمایی چندمیلیونی جاماندگان اربعین حسینی در تهران همراه با طنین «باید برخاست»
راهپیمایی چندمیلیونی جاماندگان اربعین حسینی در تهران همراه با طنین «باید برخاست»
۱۴۰۵-۰۵-۱۳
خبرهای مرتبط

صورت حساب‌های الکترونیکی ناظر بازار و قیمت‌ها

عدم اعتبار صورتحساب‌های کاغذی از حیث اعتبار مالیاتی و عوارض ارزش افزوده

تاکید بر روایت تحولات نظام مالیاتی؛ از هوشمندسازی تا فرهنگ‌سازی

برچسب ها: صورت حساب ، فاکتور کاغذی ، صورتحساب‌های غیرواقعی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 