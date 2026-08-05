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معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: توسعه گردشگری اربعین با بهرهگیری از ظرفیت مرزهای چذابه و شلمچه، معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی و دفاع مقدس و ایجاد زیرساختهای لازم، در دستورکار این وزارتخانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انوشیروان محسنیبندپی در نشست با فعالان صنعت گردشگری خوزستان در اهواز بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای توسعه گردشگری اربعین تاکید کرد و اظهار داشت: مرزهای چذابه و شلمچه میتوانند علاوه بر کارکرد زیارتی و تردد زائران، به پایگاههای گردشگری ترکیبی تبدیل شوند. وی افزود: معرفی جاذبههای طبیعی، تاریخی، مذهبی و دفاعمقدس خوزستان به زائران و گردشگران، طراحی بستههای سفر و ایجاد زیرساختهای لازم در مسیرهای منتهی به مرزها ممکن است به ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی مناطق مرزی کمک کند.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی با تشریح اقدامات حمایتی این وزارتخانه، از اصلاح ضوابط تاسیسات گردشگری، تسهیل سرمایهگذاری و حمایت مالی از طرحهای گردشگری، بومگردی و صنایعدستی خبر داد.
وی تسهیل فرآیندهای اداری و اصلاح مقررات را از الزامات رونق گردشگری دانست و گفت: در مسیر حمایت از سرمایهگذاران، موضوع لغو استاندارد اجباری هتلها پیگیری شده و بازنگری ضوابط هتلها و اقامتگاههای بومگردی نیز در دستور کار قرار دارد.
محسنی بندپی در بخش دیگر سخنان خود به حذف الزام تغییر کاربری برای ایجاد برخی تاسیسات گردشگری، معافیت حقوق گمرکی واردات تجهیزات گردشگری، اختصاص پلاک ویژه برای خودروهای گردشگری و پیشبینی تسهیلات کمبهره برای طرحهای گردشگری، بومگردی و صنایعدستی بهعنوان بخشی از اقدامات حمایتی وزارت میراثفرهنگی نیز اشاره کرد.
وی افزود: برای توسعه گردشگری باید ضمن کاهش موانع قانونی و اداری، زمینه حضور موثرتر بخش خصوصی و سرمایهگذاران در استانهایی مانند خوزستان فراهم شود.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای خوزستان در حوزه گردشگری سلامت، بهویژه در شهرهای اهواز و آبادان، از راهاندازی سامانهای ملی با همکاری وزارتخانههای میراثفرهنگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات و امور خارجه خبر داد.
وی توضیح داد: در این سامانه مشخصات گردشگران سلامت، خدمات ارائهشده، تیم پزشکی، کیفیت خدمات و هزینههای درمان ثبت میشود تا امکان نظارت، ارزیابی و پیگیری خدمات پس از درمان فراهم باشد.
محسنیبندپی خوزستان را استانی برخوردار از ظرفیتهای گسترده تاریخی، تمدنی، طبیعی، دریایی و رودخانهای دانست و گفت: خوزستان علاوه بر جایگاه ویژه در تاریخ و تمدن ایران، بهعنوان سرزمین مقاومت، ایثار و دفاع مقدس، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است.
وی با اشاره به تنوع اقلیمی و جغرافیایی استان افزود: ظرفیتهای رودخانه کارون، گردشگری دریایی، گردشگری طبیعی، گردشگری سلامت، گردشگری جنگ و دفاع مقدس و گردشگری اربعین باید در قالب برنامهای منسجم و با مشارکت فعالان بخش خصوصی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی بیان کرد: زیرساختهای خوزستان در دورههای مختلف، بهویژه بر اثر جنگ تحمیلی و بحرانهای سالهای گذشته، آسیب دیده است.
وی اظهار کرد: صنعت گردشگری از نخستین بخشهایی است که در زمان بحران آسیب میبیند و از آخرین بخشهایی است که پس از بحران به شرایط عادی بازمیگردد، از اینرو جبران عقبماندگیهای زیرساختی این حوزه نیازمند حمایت جدی و همکاری دستگاههای مختلف است.
محسنیبندپی راهنمایان گردشگری را روایتگران فرهنگ، تاریخ، آدابورسوم و هویت کشور دانست و گفت: راهنمای گردشگری فقط نشاندهنده یک مکان نیست، بلکه وظیفه دارد تصویری درست و شایسته از تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردم هر منطقه به گردشگران ارائه کند.
وی بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی، استانداردسازی خدمات و حمایت از راهنمایان گردشگری تاکید کرد.
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی ضمن قدردانی از فعالان گردشگری خوزستان بر استمرار حمایتهای وزارتخانه از برنامههای توسعه گردشگری استان تاکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، فعالان گردشگری خوزستان با اشاره به ظرفیت استان برای جذب گردشگران خارجی، بهویژه از کشورهای افغانستان و پاکستان، خواستار فعالشدن بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی استان در این بازار شدند.
آنان تاکید کردند که بخش قابل توجهی از گردشگران این کشورها به واسطه دفاتر تهران و مشهد جذب میشوند، در حالی که خوزستان با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و مرزی میتواند سهم بیشتری از این بازار به دست آورد.
تسهیل صدور روادید، تقویت دفاتر خدمات مسافرتی خوزستان و طراحی بستههای سفر متناسب با بازار کشورهای همسایه از دیگر موضوعات مطرحشده از سوی فعالان گردشگری بود.
در ادامه پیشنهاد ایجاد جایگاه «مشاور گردشگری استاندار» یا تقویت جایگاه گردشگری در ساختار معاونت اقتصادی استانداری خوزستان مطرح شد.
فعالان گردشگری استان، این پیشنهاد را اقدامی موثر برای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تسریع در رفع موانع سرمایهگذاری و پیگیری طرحهای گردشگری دانستند و خواستار انتقال آن به استاندار خوزستان شدند.