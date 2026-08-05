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وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: پس از تأیید سازوکار هماهنگی ملی برای مبارزه با تحریمهای خارجی، شرکت آمریکایی کامپلاینس تستینگ تحریم می شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، وزارت بازرگانی چین روز چهارشنبه اعلام کرد: پس از تأیید سازوکار هماهنگی ملی برای مبارزه با تحریمهای خارجی، «تصمیم به اتخاذ تدابیر متقابل علیه شرکت آمریکایی کامپلاینس تستینگ (Compliance Testing) گرفته و این تصمیم از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد لازمالاجرا است.
بنابر اعلام وزارت بازرگانی چین، در ماههای اخیر، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) با اتخاذ اقدامات منفی متعدد علیه چین، حقوق مشروع و قانونی شرکتهای چینی را به شدت نقض کرده است. شرکت آمریکایی کامپلاینس تستینگ با همکاری و پشتیبانی از این اقداماتِ کمیسیون فدرال ارتباطات، به حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین آسیب رسانده است.
بر اساس «قانون مبارزه با تحریمهای خارجی جمهوری خلق چین» و «مقررات اجرایی قانون مبارزه با تحریمهای خارجی»، چین تصمیم گرفت نام این شرکت آمریکایی را در فهرست اقدامات متقابل خود قرار دهد که بر اساس آن هرگونه معامله، همکاری و فعالیت مرتبط با این شرکت، برای سازمانها و افراد مستقر در قلمرو چین ممنوع خواهد بود.
شرکت آمریکایی Compliance Testing (که با نامهای Compliance Testing LLC یا به اختصار CT نیز شناخته میشود) یک آزمایشگاه تخصصی در زمینه آزمایش و صدور گواهی انطباق (Compliance Testing) برای دستگاههای الکترونیکی و بیسیم است.