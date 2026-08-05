به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در شانزدهمین یادواره ۱۶ شهید سرافراز روستای سلیاکتی شهرستان نور، مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی را برگرفته از مکتب عاشورا دانست.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در این مراسم با قدردانی از حضور باشکوه مردم، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، مسئولان، روحانیان و برگزارکنندگان یادواره، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و آیین‌های دینی، نشانه وفاداری آنان به آرمان‌های اسلام، انقلاب و شهداست.

وی با تشریح فلسفه قیام عاشورا اظهار داشت: امام حسین (ع) هرگز حاضر به پذیرش ذلت و بیعت با حکومت ظلم نشد و با انتخاب راه شهادت؛ عزت، آزادی، استقلال و بقای اسلام را تضمین کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه هزینه سازش با دشمن به‌مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است افزود: تجربه تاریخی نشان داده است ملت‌هایی که در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تسلیم شده‌اند، استقلال و امنیت خود را از دست داده‌اند، اما ملت ایران با الهام از نهضت عاشورا، راه عزت و مقاومت را برگزیده و در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در قبال ملت‌ها، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های عاشورا و رهنمود‌های امام راحل، امام قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب، زیر بار زور و سلطه نرفته و نخواهد رفت و ملت ایران با صبر، بصیرت و وحدت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

وی خون پاک شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و ۱۶ شهید سرافراز وطن روستای سلیاکتی را رمز عزت، اقتدار و امنیت امروز کشور دانست و خاطرنشان کرد: پاسداری از آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری؛ وظیفه‌ای همگانی برای حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران خاطر نشان کرد: پرچم امام حسین (ع) امروز در دست رهبری است، پرچمدار شهید می‌شود، اما این راه ادامه دارد و شما ملت ایستاده‌اید، شهدا هم جز ایستادگی در مقابل آمریکا را از ما نمی‌خواهند.