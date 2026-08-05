استاندار همدان در ادامه بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، از بخش‌های مختلف یک واحد تولید نوشیدنی بازدید و ظرفیت‌ها، مسائل و مشکلات این واحد صنعتی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در این بازدید با اشاره به اهمیت تولید و توجه ویژه مدیریت استان به حفظ تولید گفت: تولید موجب رونق اشتغال، بازار و کسب و کار و مسائل اجتماعی و امنیتی در سایه تولید رفع می‌شود و معیشت مردم رنگ و بوی بهتری به خود می‌گیرد.

او همچنین با اشاره به برخی مشکلات فنی و زیست محیطی این واحد تولیدی افزود: ما مکلف به رفع این مشکلات با همکاری تولید کننده هستیم.

استاندار همدان گفت: با توجه به اشتغال بیش از صد نفر و صادرات محصولات این واحد تولیدی به استان‌ها و کشور‌های دیگر کمک می‌کنیم تا ضمن بازسازی و نوسازی، تولیدات این واحد حفظ شده و توسعه یابد.

شریفی کیا مدیر این شرکت هم با اشاره به اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در این واحد تولیدی گفت: ما اشتغال و صادرات پایداری داریم و محصولات این شرکت به استان‌ها و کشور‌های دیگر صادر می‌شود، اما برای حفظ و توسعه اشتغال نیازمند حمایت‌های بیش از پیش مسئولان استان هستیم.