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استاندار همدان در ادامه بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، از بخشهای مختلف یک واحد تولید نوشیدنی بازدید و ظرفیتها، مسائل و مشکلات این واحد صنعتی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در این بازدید با اشاره به اهمیت تولید و توجه ویژه مدیریت استان به حفظ تولید گفت: تولید موجب رونق اشتغال، بازار و کسب و کار و مسائل اجتماعی و امنیتی در سایه تولید رفع میشود و معیشت مردم رنگ و بوی بهتری به خود میگیرد.
او همچنین با اشاره به برخی مشکلات فنی و زیست محیطی این واحد تولیدی افزود: ما مکلف به رفع این مشکلات با همکاری تولید کننده هستیم.
استاندار همدان گفت: با توجه به اشتغال بیش از صد نفر و صادرات محصولات این واحد تولیدی به استانها و کشورهای دیگر کمک میکنیم تا ضمن بازسازی و نوسازی، تولیدات این واحد حفظ شده و توسعه یابد.
شریفی کیا مدیر این شرکت هم با اشاره به اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در این واحد تولیدی گفت: ما اشتغال و صادرات پایداری داریم و محصولات این شرکت به استانها و کشورهای دیگر صادر میشود، اما برای حفظ و توسعه اشتغال نیازمند حمایتهای بیش از پیش مسئولان استان هستیم.