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بیش از ۱۱ هزار و ۵۶۴ شمارشگر هوشمند بر روی ۹۷ درصد چاههای کشاورزی خراسان رضوی نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح مدیریت مشارکتی از سال ۱۳۸۹ تاکنون که یکی از محورهای آن هوشمندسازی چاههای کشاورزی است، از اضافه برداشت حدود ۸۹۰ میلیون مترمکعب آب از چاههای مجاز جلوگیری و ۱۴ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با برداشت سالانه ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب مسدود شد.
محمدعلی نعمتنژاد افزود: مدیریت مشارکتی آب در استان خراسان رضوی امروز به یک باور و اعتماد متقابل میان حاکمیت و بهرهبرداران تبدیل شده و تجربه استان نشان میدهد هر جا از ظرفیت تشکلهای کشاورزی در تصمیمسازی و تصمیمگیری استفاده شده، نتایج مطلوبی در مدیریت منابع آب به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: امروز بهرهبرداران نه تنها در اجرای برنامهها، بلکه در تبیین، تصمیمسازی و ارائه راهکارهای مدیریت منابع آب نیز نقش موثری ایفا میکنند.
وی بیان کرد: اجرای مدیریت مشارکتی آب استان در سالهای اخیر دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته که از جمله آن میتوان به توسعه همکاری میان شرکت آب منطقهای و تشکلهای کشاورزی، تسهیل ارتباط بهرهبرداران با مجموعههای اجرایی، تقویت استفاده از کنتورهای هوشمند، کاهش اختلافات و مراجعات قضایی و افزایش مسوولیتپذیری بهرهبرداران در حفاظت از منابع آب اشاره کرد.
نعمت نژاد تاکید کرد: امروز کشاورزان خود را شریک مدیریت منابع آب میدانند، این احساس مسئولیت، زمینهساز همکاری بیشتر در جلوگیری از بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز، پیشگیری از اضافهبرداشت از چاههای دارای پروانه و اجرای برنامههای احیا و تعادلبخشی آبخوانها خواهد بود.
وی افزود: مدیریت مشارکتی آب زمانی به موفقیت میرسد که بر پایه شفافیت، صداقت، گفتوگوی مستمر و اعتماد متقابل میان مدیران و بهرهبرداران استوار باشد و همه ذینفعان خود را در قبال حفظ منابع آب مسوول بدانند.
وی ادامه داد: مدیریت مشارکتی آب افق روشنی برای حکمرانی آب در کشور ترسیم کرده و استمرار این مسیر، نیازمند تقویت مشارکت مردمی، بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای کشاورزی و همافزایی همه دستگاهها و ذینفعان در حفاظت از منابع ارزشمند آب است.
۱۶ هزار و ۹ حلقه چاه مجاز در استان وجود دارد. همچنین برآورد میشود حدود پنج هزار و ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز در استان فعال باشد خراسان رضوی در پنج سال گذشته با خشکسالیهای متوالی و بیسابقه روبهرو و بارشهای آن کمتر از حد طبیعی و دمای هوا نیز افزایشی بوده است.
هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاههای غیرمجاز و برداشت بیرویه از منابع آبی زیرزمینی مهمترین علت بحرانی شدن وضعیت دشتهای آبی است.خشکسالی و کمبود منابع آبی در مشهد نسبت به سایر مناطق خراسان رضوی شدیدتر است.