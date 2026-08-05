مدیرکل امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر به مازندران بر حمایت از طرح‌های میراثی، ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری شرق استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی نصیری کناری در نشست با شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، موضوعات مهم حوزه میراث‌فرهنگی استان را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی مازندران، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، پیگیری ثبت جهانی دماوند و همچنین تعیین تکلیف و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت منطقه‌ای بود که پیش از این به عنوان پادگان رینه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

او افزود: ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی در غار کمیشان و غار هوتو نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که مقرر شد با تهیه پروپوزال و انجام مکاتبات لازم، موضوع از طریق معاونت میراث‌فرهنگی وزارتخانه پیگیری و زمینه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای فصل جدید کاوش‌ها فراهم شود.

نصیری کناری با تأکید بر اهمیت استمرار مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی در مازندران اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی و باستان‌شناسی این استان بسیار گسترده است و باید با برنامه‌ریزی و تأمین منابع لازم، زمینه استمرار فعالیت‌های پژوهشی و معرفی یافته‌های باستان‌شناسی فراهم شود.

مدیرکل امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: در راستای سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های شرق مازندران، موضوعاتی همچون ادامه کاوش‌ها و مطالعات باستان‌شناسی در محوطه‌هایی مانند گوهرتپه، باغ‌شاه بهشهر و سایر عرصه‌های تاریخی استان نیز مورد توجه قرار گرفت.

او همچنین به ظرفیت‌های میراث صنعتی و صنایع‌دستی شرق مازندران اشاره کرد و گفت: موضوع کارخانه حریربافی و دیگر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و تلاش خواهیم کرد با پیگیری‌های مجموعه امور استان‌ها و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران، این ظرفیت‌ها از مرحله برنامه‌ریزی و پیگیری به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

نصیری کناری خاطرنشان کرد: توسعه متوازن ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شرق مازندران، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت استان و وزارتخانه است و مجموعه امور استان‌ها نیز در چارچوب وظایف خود، پیگیری موضوعات مطرح شده را در سطح وزارتخانه دنبال خواهد کرد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و باستان‌شناسی مازندران برای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه تأکید کرد.