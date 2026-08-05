رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از ثبت مجموع ۱۶ هزار و ۳۲۴ سفر رفت و برگشت زائران اربعین در بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۱۳ مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ علی یوسفی، با اشاره به حجم بالای تردد زائران زنجانی در ایام اربعین گفت: از ابتدای آغاز طرح جابه‌جایی زائران (۲۵ تیرماه) تا ۱۳ مردادماه، با انجام ۴۳۳ سفر، تعداد ۸ هزار و ۴۴۷ مسافر برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین به پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند.

یوسفی در ادامه با تشریح آمار بازگشت زائران افزود: در بازه زمانی اعلام شده، ۲۵۶ سفر نیز جهت بازگشت زائران از پایانه‌های مرزی به استان زنجان صورت گرفته است که طی آن ۷ هزار و ۸۷۷ زائر با سلامت کامل به مقاصد خود بازگشته‌اند. به این ترتیب مجموع آمار زائران جابه‌جا شده در این بازه زمانی (رفت و برگشت) به ۱۶ هزار و ۳۲۴ نفر می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های ناوگان مسافری استان برای ارائه خدمات ایمن و مدیریت بازگشت زائران به کار گرفته شده است، افزود: تیم‌های نظارتی راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در پایانه‌های مسافری و محور‌های مواصلاتی حضور دارند تا ضمن نظارت بر نرخ‌های مصوب، کیفیت خدمات‌رسانی شرکت‌های مسافربری به زائران را رصد کنند.

رئیس اداره مسافر راهداری زنجان در پایان گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روز‌های منتهی به اربعین، تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز صورت گرفته است. مسافران و زائران عزیز می‌توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت خود را از طریق سامانه ۱۴۱ با کارشناسان اداره‌کل راهداری در میان بگذارند.