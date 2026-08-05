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تعزیه؛ روایت ماندگار کربلا در روستای سرهه ساوجبلاغ

همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آیین سنتی تعزیه در یکی از روستا‌های شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد؛ مراسمی که با حضور جمعی از اهالی و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورایی، بار دیگر روایت واقعه کربلا را به صحنه آورد.