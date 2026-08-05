تعزیه؛ روایت ماندگار کربلا در روستای سرهه ساوجبلاغ
همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آیین سنتی تعزیه در یکی از روستاهای شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد؛ مراسمی که با حضور جمعی از اهالی و علاقهمندان به فرهنگ عاشورایی، بار دیگر روایت واقعه کربلا را به صحنه آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، تعزیه در روستای سرهه تنها یک اجرای نمایشی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و میراث آیینی مردم است؛ سنتی که قدمتی دیرینه دارد و طی سالهای گذشته، نسلهای مختلف در برگزاری و تداوم آن نقش داشتهاند.تعزیهخوانها با اجرای روایتهای مرتبط با واقعه عاشورا، یاد و نام شهدای کربلا را زنده کردند و مردم نیز با حضور در این مراسم، به تماشای این آیین سنتی نشستند.
برگزاری تعزیه در ایام اربعین، جلوهای از پیوند فرهنگ بومی و آیینهای مذهبی مردم ساوجبلاغ است؛ میراثی که با انتقال از نسلی به نسل دیگر، همچنان جایگاه خود را در میان مردم این منطقه حفظ کرده است.