معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: توسعه زیربناهای حمل و نقل به ویژه کریدورهای ریلی در مناطق مختلف کشور از اولویت های دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: تکمیل طرح ریلی سبزوار نقش به سزایی در توسعه اقتصادی، ایمنی حمل کالا و جابجایی مسافران دارد که مورد توجه دولت قرار گرفته است.

هوشنگ بازوند در آیین آغاز ریل گذاری راه آهن سبزوار، گفت: راه آهن سبزوار طرحی حیاتی به شمار می رود که پیگیری های استاندار خراسان رضوی، فرمانداران و نمایندگان مجلس در این منطقه بیانگر اهمیت آن است بنابراین دولت با وجود مشکلات مالی پاسخگویی این مطالبه جدی مردم بوده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: هم اکنون مسیر زیرسازی طرح ریلی سبزوار با ۹۸ و نیم درصد پیشرفت فیزیکی مهیای ریل گذاری است و ایستگاه آن نیز پنجاه درصد پیشرفت دارد.

بازوند افزود: اجرای طرح ریل گذاری سبزوار نیاز به اعتبار زیادی دارد که با توجه به اجماع سازی مسئولان استانی و شهرستانی تلاش می کنیم هر چه زودتر به بهره برداری برسد. همچنین با اجرای این مسیر ریلی در ادامه اتصال آن به کریدور شمال به جنوب و شرق کشور مطرح است.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت و وزارت راه و شهرسازی در جنگ اخیر، تصریح کرد: با وجود اینکه کشور درگیر جنگ بوده است اما روند اجرای طرح ها متوقف نشده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در جنگ اخیر که دشمن با سهمگین ترین بمباران ها برخی زیرساخت های حمل و نقل کشور را مورد هدف قرار داد بلافاصله و ظرف کمتر از ۴۸ ساعت مسیرهای ارتباطی بازگشایی و تردد در آنها از سر گرفته شد.

بازوند افزود: در جنگ اخیر برخی محورهای ارتباطی بندرعباس به تهران از مسیرهای سیرجان و شیراز بمباران شد که وزارت راه و شهرسازی در این جنگ دوشادوش وزارت دفاع ضمن حمایت از نیروهای مسلح و بازسازی زیرساخت ها شرایط مطلوب را برای حمل کالاها فراهم نمود.

وی گفت: با حضور مردم و نیروهای مسلح صحنه و تدابیر دولت آمریکا ورژیم صهیونیستی به اهداف خود در جنگ پیش رو نرسیدند که مفهوم آن پیروزی ایران است.

بازوند افزود: جمهوری اسلامی در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به قدرت برتر منطقه ای در عرصه های مختلف تبدیل شده است که باید این جایگاه و موقعیت برتر تبیین شود.