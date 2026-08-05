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هر قدم یک نیت

جاماندگان اربعین با دلی سرشار از عشق هم قدم با میلیون‌ها زائر نام حسین (ع) را زمزمه می‌کنند و نشان می‌دهند که راه کربلا پیش از آنکه از جاده‌ها بگذرد از دل انسان‌ها عبور می‌کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۱۶:۴۴
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برچسب ها: جاماندگان اربعین ، اربعین حسینی ، پیاده‌روی اربعین
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