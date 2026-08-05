به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جلسه هماهنگی تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی کمربندی غربی خرم‌آباد در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: این طرح باهدف کاهش بار ترافیکی مرکز استان، اتصال به کریدور غرب کشور و تحول در دره خرم‌آباد، اجرایی می‌شود.



سید سعید شاهرخی؛ ادامه داد: با توجه به اینکه مرکز استان، کمربندی ندارد و بار ترافیکی خرم‌آباد افزایشی شده، اجرای این کمربند تأثیر ویژه‌ای بر روی تسهیل تردد از غرب به جنوب و جنوب به غرب کشور دارد و هدف اصلی ما از اجرای این کریدور نیز ایجاد تحول در دره خرم‌آباد است.



استاندار لرستان با بیان اینکه در باند شرقی این محور، دو چشم‌انداز بکر برای شهر خرم‌آباد وجود دارد، گفت: بافت‌های محروم و کمتر توسعه‌یافته خرم‌آباد مانند فلک‌الدین، پشت بازار و درب دلاکان نیز از ارزش‌آفرینی این طرح، برخوردار می‌شوند.



شاهرخی افزود: تأکید داریم که این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن در یک مسیر اجرا شود و خوشبختانه پیمانکار طرح نیز به علت توان علمی، تعهد کاری و صلاحیت عملی در کنار عرق ویژه به توسعه لرستان و خرم‌آباد، این طرح را به بهترین نحو، اجرایی کند.



وی خاطرنشان کرد: پیگیری برای تأمین مالی کمربند غربی به جدیت انجام شده، نقدینگی نیز به این طرح تزریق می‌شود تا هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی، آغاز شود.



استاندار لرستان تأکید کرد: مسئولیت پشتیبانی اجرایی و هماهنگی بین‌بخشی با ادارات کل جهت تسریع در روند اجرای این طرح برعهده فرماندار خرم‌آباد و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خواهد بود.