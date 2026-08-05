به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، سید محمد تقوی در جلسه شورای برنامه‌ریزی لنده افزود: این اعتبارات در چهار فصل راه، آب، بهداشت و درمان، عمران و توسعه شهری و روستایی توزیع می‌شود.

وی به جزئیات برخی از این اعتبارات اشاره کرد و گفت: در بخش آب و فاضلاب، بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال خارج از هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده و در حوزه برق نیز برای تبدیل سیم‌های مسی به کابل خود نگه‌دار و تعدیل ناترازی برق، بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

فرماندار لنده همچنین با اشاره به اینکه میانگین سنی برخی از طرح‌های عمرانی به ۱۰ تا ۱۲ سال رسیده است گفت: در حال حاضر ۴۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی متفاوت در شهرستان وجود دارد.

تقوی اولویت‌های اصلی شهرستان را حوزه راه‌های روستایی و سپس تأمین آب آشامیدنی روستا‌ها دانست و گفت: چندین روستا همچنان با تانکر آب‌رسانی می‌شوند که نیاز به احداث خطوط انتقال آب دارند.