رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، مهم‌ترین چالش‌های کنونی فعالان اقتصادی را مسائل ارزی، تأمین مواد اولیه و خاموشی‌های برق عنوان کرد و خواستار تعامل و همکاری بیشتر برای رفع این مشکلات شد.

مسائل ارزی، تأمین مواد اولیه و خاموشی‌ها مهم‌ترین چالش‌های صنعت استان یزد

مسائل ارزی، تأمین مواد اولیه و خاموشی‌ها مهم‌ترین چالش‌های صنعت استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دستمالچیان در جمع اصحاب رسانه استان یزد با بیان اینکه اتاق بازرگانی بازوی مشورتی برای حل مشکلات صنعت و معدن است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به ارزآوری و توسعه صادرات نیاز دارد و تحقق این هدف مستلزم تعامل و تلاش بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.

دستمالچیان با اشاره به وضعیت خاموشی‌های برق در استان یزد افزود: هرچند یزد از نظر تولید برق در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما به دلیل صنعتی بودن استان یزد، بیشترین میزان خاموشی‌ها به صنایع تحمیل می‌شود که این موضوع مشکلات واحد‌های تولیدی را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان یزد، اظهار کرد: معادن از مهم‌ترین سرمایه‌های یزد به شمار می‌روند و امیدواریم بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به خام‌فروشی محدود نشود تا مردم استان یزد نیز از ارزش افزوده این منابع بهره‌مند شوند.

رئیس اتاق بازرگانی یزد مهم‌ترین چالش امروز فعالان اقتصادی را مسائل ارزی و تأمین مواد اولیه دانست و گفت: رفع این مشکلات می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر تولید و صادرات باشد.

دستمالچیان همچنین با اشاره به آمار اعضای اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۰ نفر عضو اتاق بازرگانی استان یزد هستند که از این تعداد، هزار و ۹۰۰ نفر دارای کارت بازرگانی هستند.

وی از راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی یزد خبر داد و افزود: این مرکز با حضور نخبگان تشکیل شده و مأموریت آن رصد کسب‌وکار‌های نوین، تحولات اقتصادی و بازار‌های جهانی برای ارائه راهکار‌های کارشناسی است.

رئیس اتاق بازرگانی یزد در پایان با ابراز تأسف از نبود پرواز‌های بین‌المللی در استان یزد، راه‌اندازی این پرواز‌ها را یکی از نیاز‌های ضروری یزد برای توسعه اقتصادی، تجاری و جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد.