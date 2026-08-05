استان اصفهان با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌های بومی، پیشگام آبیاری هوشمند کشاورزی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود محدودیت‌های آبی، اصفهان یکی از استان‌های پیشرو کشور در تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین و هوشمند آبیاری و از جمله پیشگامان کشور در توسعه آبیاری هوشمند و ارتقای بهره‌وری کشاورزی است.

جعفر گوهرگانی افزود: وجود شهرک علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند دراصفهان، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی شمرده می‌شود؛ به گونه‌ای که تاکنون بیش از ۴۰۰ توانمندی در حوزه فناوری‌های هوشمند دراستان شناسایی شده و این ظرفیت، شرایط دستیابی اصفهان به بالاترین سطح آبیاری هوشمند کشور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به حمایت‌های وزارتخانه از طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی اصفهان ادامه داد:میانگین تخصیص اعتبارات سامانه‌های نوین آبیاری استان در۶ سال گذشته هیچگاه کمتر از ۱۰۰ درصد نبوده و در برخی سال‌ها به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد و حتی در یک سال به ۱۴۰ درصد رسیده است.

گوهرگانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد با فراهم کردن بستر‌های لازم و حمایت از ظرفیت‌های دانش‌بنیان استان، روند اجرای طرح‌های توسعه پایدار منابع آب و خاک در اصفهان را با شتاب بیشتری دنبال کند.

مشاور و مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی نیز کشاورزان اصفهانی را از پیشگامان بهره‌وری در کشور دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید مدیریت آب و خاک با هدف جبران آثار کم‌آبی و افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی در دستور کار قرار دارد.

فریبرز عباسی افزود: تمام تلاش خود را برای جذب و بهره‌گیری از اعتبارات ملی در مسیر اجرای طرح‌های بخش آب و خاک و خدمت به استان اصفهان به کار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه کشاورزان اصفهان از گذشته تاکنون الگویی موفق در بهره‌وری تولید بوده‌اند، ادامه داد: هدف وزارت جهاد کشاورزی، تقویت این ظرفیت و ارتقای جایگاه استان در تولید ناخالص داخلی کشور است.

عباسی با اشاره به پیامد‌های خشک‌شدن زاینده رود و محدودیت منابع آبی منطقه گفت: با وجود این چالش‌ها، اصفهان توانسته است با استفاده از روش‌های نوین تولید، عملکرد مناسبی در بخش کشاورزی داشته و بهره‌وری را افزایش دهد.

وی از تدوین طر‌حهای جدید مدیریت آب و خاک خبر داد و افزود: مطالعه اولیه این طرح‌ها انجام شده و پس از گذر از مراحل لازم، عملیات اجرایی آنها برای بهبود وضعیت منابع آب و افزایش بهره‌وری کشاورزی استان آغاز خواهد شد.

تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار هکتار اززمین‌های کشاورزی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است که میزان صرفه‌جویی حاصل از آن بالای ۸۰ میلیون متر مکعب آب برآورد می‌شود.