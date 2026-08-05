انبوه زباله در میدان میوه و تره بار کرج
مدتها زبالههای میدان میوه و تره بار کلان شهر کرج به موقع جمع آوری نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،
حجره داران با گلایه از انبوه زبالههایی که در نقاط مختلف میدان رها شده است از مسئولان میخواهند هرچه سریعتر به این معضل سر و سامان بدهند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج گفت: با توجه به اینکه جمع آوری زبالههای میدان میوه و تره بار کرج به این سازمان واگذار شده است مناقصه برگزار کردیم اما هیچ پیمانکاری شرکت نکرد و به همین علت بدون تشریفات جمع آوری زبالهها به یک شرکت واگذار شده است.
صفری افزود: با انجام کارهای اداری از ابتدای شهریور این شرکت فعالیت خود را آغاز میکند و زبالهها به صورت منظم جمع آوری و منتقل میشود.
وی افزود در حال حاضر نیز تا زمان آغاز به کار شرکت یاد شده ؛ نیروهای خدماتی این سازمان به صورت دورهای جمع آوری زبالههای میدان میوه و تره بار را انجام میدهند.