اجرای طرح نذر پاکیزگی و جمعآوری ۴۰ تن پسماند در آیین جاماندگان اربعین
مدیریت شهری منطقه ۱۸ همگام با سایر مناطق شهرداری تهران، با بسیج نیروهای خدمات شهری، مدیریت پسماند و فضای سبز، ضمن ترویج فرهنگ «نذر پاکیزگی»، موفق به جمعآوری ۴۰ تن پسماند در مسیر برگزاری مراسم جاماندگان اربعین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
رضا محمدی ، شهردار منطقه ۱۸ گفت: از نخستین ساعات بامداد روز اربعین، ۲۵۰ نفر از عوامل اجرایی و کارگری در محدوده پل سیمان تا چهارراه چشمهعلی مستقر شدند و همزمان با استقرار ۱۲۰ مخزن ۲۴۰ لیتری در فواصل مناسب، عملیات رفتوروب، پاکسازی و مدیریت پسماند را تا پایان مراسم بهصورت مستمر انجام دادند.
وی تصریح کرد: استقرار بهموقع ماشینآلات و نیروهای اجرایی، اجرای برنامه «نذر پاکیزگی» برای دومین سال متوالی، پاکسازی مستمر مسیر، رضایتمندی زائران از کیفیت خدمات ارائهشده در این رویداد بزرگ معنوی را به همراه داشت.
شهردار منطقه ۱۸ گفت: بر اساس آمار و برآوردهای انجامشده، کاروان خدامالحسین شهرداری منطقه ۱۸ پس از ۱۲ روز فعالیت شبانهروزی، بیش از ۲۶۰ تن پسماند خشک را در مرز مهران جمعآوری کرده است.