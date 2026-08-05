اجرای طرح نذر پاکیزگی و جمع‌آوری ۴۰ تن پسماند در آیین جاماندگان اربعین

مدیریت شهری منطقه ۱۸ همگام با سایر مناطق شهرداری تهران، با بسیج نیرو‌های خدمات شهری، مدیریت پسماند و فضای سبز، ضمن ترویج فرهنگ «نذر پاکیزگی»، موفق به جمع‌آوری ۴۰ تن پسماند در مسیر برگزاری مراسم جاماندگان اربعین شد.